Pobili przypadkowego mężczyznę i ukradli mu portfel wraz z pieniędzmi

Nad ranem w jednej z miejscowości w gminie Dywity 34-letni mężczyzna został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Sprawcy rozboju najpierw dotkliwie pobili 34-latka, a następnie ukradli mu portfel wraz z pieniędzmi i dokumentami.

Po kilku godzinach, gdy poszkodowany mężczyzna doszedł do siebie i ruszył w kierunku swojego miejsca zamieszkania, został ponownie zaatakowany przez tych samych napastników, do których przyłączył się ich kolega.



Mężczyźni w wieku 23, 24 i 42 lat kopali i bili poszkodowanego po całym ciele, po czym po raz kolejny pozostawili go zdanego na samego siebie.



Losem poszkodowanego 34-latka zainteresowała się mieszkanka gminy Dywity, która na miejsce wezwała karetkę pogotowia. Jeszcze przed przyjazdem ratowników medycznych mężczyzna zaczął tracić świadomość. W szpitalu okazało się, że poszkodowany ma liczne obrażenia w okolicy głowy, bioder, żeber a nawet złamanie szczęki.



Wyjaśnieniem sprawy rozboju zajęli się policjanci z posterunku policji w Dywitach. Przesłuchali poszkodowanego, od którego przyjęli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Następnie ustalili trzech podejrzanych, w których poszkodowany rozpoznał sprawców pobicia.



Policjanci zatrzymali podejrzanych mężczyzn. Po przesłuchaniu całej trójce przedstawiony został zarzut rozboju, do którego mężczyźni się przyznali. Decyzją sądu mężczyźni odpowiedzialni za dotkliwe pobicie 34-latka zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.



Zgodnie z kodeksem karnym mogą im grozić kary do 12 lat więzienia.



KMP Olsztyn